Yetki belgesi olmayan internetten satış yapamayacak

Hazırlanan taslağa göre, araçların satılması, satışından vazgeçilmesi veya taşıt teslim belgesinin süresinin sona ermesi durumunda satış ilanı üç gün içinde kaldırılacak. İnternet ortamındaki ilanlara yer veren siteler ise yetki belge kontrolü yapma şartıyla mağaza açılışlarına izin verebilecek. İnternet ortamındaki mağazanın adı olarak gerçek işletme adının kullanılması gerekecek.

AYKIRI RAPOR YAZAN YANDI

Ekspertiz raporlarına da yeni düzenlemeler geliyor. Buna göre ekspertiz raporu satışın yapıldığı tarihten önceki 7 gün içinde alınacak. Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen işletmeler, uyarıya rağmen yine aykırı rapor hazırlarlarsa yeterlilik belgeleri TSE tarafından iptal edilecek. Bu işletmelere 2 yıl boyunca aynı konuda yeterlilik belgesi verilmeyecek. Araç alım satımı için iş yapan işletmelere yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına, meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması gerektiği de eklendi.

KALDIRIMDA ARAÇ TEŞHİRİ YASAK

İkinci el araç alım satımı yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesinin aranmayacağı hâller dışında, belgesi olmayan kişileri pazarlama ve satış personeli olarak çalıştıramayacak. İşletmelerin yükümlülükleri arasına, ticari faaliyet sırasında ahlaka uygun, adil ve dürüst davranılması, hukuka aykırı davranışlarda bulunulmaması, alım-satımı etkileyecek bilgilerin gizlenmemesi ve kişilerin etik olmayan uygulamalara teşvik edilmemesi de eklendi. Ayrıca yol ve kaldırım gibi ortak kullanım alanlarının taşıt teşhir alanı olarak kullanılmaması da işletmelerin bir diğer yükümlülüğü olacak.