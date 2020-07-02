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02 Tem 2020 - 12:18- Gündem G: 02 Tem 2020 - 12:24

5.6 milyon TL’lik son taksit hesaplarına yatırıldı

Toplu taşıma esnafına can suyu olan desteğin 5,6 milyonluk üçüncü ve son kısmının ödemesi yapıldı. Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs (COVİD-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması kapsamında zor günlerden geçen esnafa destek için önemli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağının olduğu salgının ilk döneminde büyük zarar gören toplu taşıma esnafına Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde verilen desteğin 5 milyon 629 bin TL’lik son taksiti de hesaplara yatırıldı.

ODA BAŞKANINDAN, BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli halkına hizmet eden toplu taşıma esnafının, virüs salgını sürecinde girdikleri krizden etkilenmemeleri için destekte bulundu. Üç kısım halinde gerçekleşen can suyu yardımları esnafa nefes aldırdı. Yardımlardan dolayı Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Büyükakın ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni etiketleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

ESNAFA YAKLAŞIK 17 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ

Toplu taşıma esnafına can suyu yardımlarının ilki nisan ayında 5 milyon 505 bin TL ve mayıs ayında 5 milyon 580 bin TL şeklinde gerçekleşmişti. Son olarak 2 bin 180 toplu taşıma esnafının hesabına yatırılan 5 milyon 629 bin TL ile yaklaşık olarak 17 milyon TL destek sağlanmış oldu.

02 Tem 2020 - 12:18 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Özgür - Kimin parasını kimlere veriyorsunuz? Önce bir halka sorun bakalım bu para Kocaeli halkının parasıdır belediye meclisinde bizim yerimize kimse karar veremez önce refarandum yapacaksınız halka soracaksınız ondan sonra onay alırsanız verebilirsiniz. Biz sizlerden bu paralarla yeni projeler beklerken sizler paraları nerelere dağıtıyorsunuz sonra halk proje beklerken bir bakıyorsunuz ortalıkta hiç bir şey yok! Sayın Büyükakın gelmeden önce bir sürü proje sundunuz daha bir tanesi yok ortalarda, neredeyse 2. seneniz bitecek geriye kaldı 3 sene ne yapacaksınız o 3 senede e salgın geldi bir şey yapamadık mı diyeceksiniz? Kusura bakmayın ben şahsen sizden çok şey bekledim ama maalesef anlaşılan bir 5 sene daha kaybediyor...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Temmuz 12:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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