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02 Tem 2020 - 12:25- Siyaset G: 02 Tem 2020 - 13:53

Bahçeli’nin hareketine Kocaeli’den destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medyada düzenleme istediğini belirtmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli düzenleme gelene kadar paylaşım yapmayacağını duyurdu. Bu hareket sonrası MHP Kocaeli’de birçok isim bu harekete uydu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada sosyal medya platformlarını daha fazla kontrol altına alabilmek için düzenleme istedi. Erdoğan’ı bu kararının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yayınladığı bir mesajla, “Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim” ifadelerinde bulundu. 

“HESAPLARIMIZI ASKIYA ALIYORUZ”

Bahçeli düzenleme gelene kadar paylaşım yapmayacağını belirtirken MHP İl Başkanı Aydın Ünlü paylaşım yapmamak yerine hesabını askıya aldı. Ünlü’nün bu adımının ardından MHP MYK Üyesi Erkan Azeri, “Liderimizin Devlet Bahçeli’nin; sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz. Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme ve liderimiz Devlet Bahçeli’nin sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz” ifadelerinde bulunarak Bahçeli’ye destek verdi.

BİRÇOK İSİM DESTEK VERDİ

Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Kurt da, “Bu yasal düzenlemeler yapılana ve Liderimiz tekrar sosyal medyada paylaşım yapana dek ben de paylaşım yapmayacağım. Ancak kıymetli Kocaeli halkı ile sohbet etmeye, buluşmaya, ocağımızda sizleri misafir etmeye devam edeceğiz” şeklinde paylaşım yaparken, bu harekete birçok partili destek verdi.

 

02 Tem 2020 - 12:25 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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