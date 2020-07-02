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02 Tem 2020 - 12:28- Gündem G: 02 Tem 2020 - 12:33

Gezici Kütüphane'ye ilgi büyük

"Gezgin Kültür Festivali" projesi kapsamında Sabancı Kültür Merkezi önünde yer alan Gezici Kütüphane daha hizmete başlamadan gençlerin büyük ilgisiyle karşılaştı
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Gezgin Kültür Festivali" projesi kapsamında Anadolu’yu dolaşacak olan "Gezen Sinema", "Kamyon Tiyatrosu", "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" ve "Gezici Kütüphane”den oluşan kültür, sanat ve tarih tırları için Ankara CerModern'de bir tören düzenlendi. Kocaeli’nin de yer aldığı tanıtım programına İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen de katılarak Gezici Kütüphaneyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan teslim olarak ilimize getirdi.

GENÇLER ŞİMDİDEN İLGİ GÖSTERDİ

İl Halk Kütüphanesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan gezici kütüphanede yaklaşık 2000 bin kitap yer alacak. İki personelin görev alacağı kütüphane il genelinde, köy, sahil yerleri, okul önleri ve kütüphanesi bulunmayan bölgelerde kitap severlerle buluşacak. Şimdilik Sabancı Kültür Merkezi önünde yer alan Gezici Kütüphane daha hizmete başlamadan gençlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. İlk ziyaretçiler arasında bir grup Azerbaycan kökenli vatandaşlarda kütüphaneye dolaşarak bu hizmetten oldukça etkilendiklerini söyledi.

İLİMİZİN HER KÖŞESİNE GİDECEK

Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, bu hizmetin ilimiz için hayırlı olması temennisinde bulunarak, İl Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren ve kütüphane personeliyle birlikte kütüphaneyi dolaştı. Taşdelen daha sonra yaptığı açıklamasında, “Gezici Kütüphanemizi önümüzdeki günlerde ilimizin her bölgesinde görebileceksiniz. Kütüphaneye gelemeyen 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız artık bu özel Gezici Kütüphane sayesinde kitaplarla bulaşabilecekler” İfadelerini kullandı.

02 Tem 2020 - 12:28 - Gündem

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