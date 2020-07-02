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02 Tem 2020 - 12:32- Gündem G: 02 Tem 2020 - 12:34

İzmit Bağdat Caddesi’nde sona gelindi

Alt yapı çalışması bitirilen İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde, üst yapı çalışmalarında sona yaklaşılıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşımı için kent genelinde ihtiyaç duyulan caddeleri baştan aşağıya yeniliyor. İSU tarafından altyapı çalışmaları yapılan İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde üst yapı çalışmasında sona yaklaşıldı.

945 TON ASFALT

Büyükşehir Belediyesi, altyapı hizmetleri nedeni ile bozulan yolları daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde aydınlatma işleri ve caddenin son tabakası olan aşınma asfalt serimi dışında tüm üst yapı çalışmaları tamamlandı. Yenileme çalışmaları dahilinde 945 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

3 BİN 310 METREKARE BASKI BETON

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalar çerçevesinde bin 150 metre bordür, 2 bin 970 ton pmt serimi ve 3 bin 310 metrekare baskı beton imalatı gerçekleştirdi. Ayrıca 663 metreküp kaldırım kazısı ve 265 metreküp kaldırım dolgu çalışması yapıldı.

02 Tem 2020 - 12:32 - Gündem

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