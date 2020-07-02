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02 Tem 2020 - 12:37- Gündem G: 02 Tem 2020 - 12:40

Eski belediye başkanı vefat etti

Eski Suadiye Belediye Başkanı Hüseyin Top vefat etti
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Eski Suadiye Belediye Başkanı Hüseyin Top (64) vefat etti. Üç gündür özel bir hastanede beyninde pıhtı atması sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Top, sabah saatlerinde yaşama veda etti. AKP Kartepe İlçe Yöneticisi Halil Tanrıkulu'nun da eniştesi olan Top'un cenazesi bugün (perşembe) ikindi namazına müteakip Suadiye Merkez Camii'nden kaldırılacak.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...

02 Tem 2020 - 12:37 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Ersoy Kandemir - Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Temmuz 12:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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