Eski belediye başkanı vefat etti

Eski Suadiye Belediye Başkanı Hüseyin Top (64) vefat etti. Üç gündür özel bir hastanede beyninde pıhtı atması sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Top, sabah saatlerinde yaşama veda etti. AKP Kartepe İlçe Yöneticisi Halil Tanrıkulu'nun da eniştesi olan Top'un cenazesi bugün (perşembe) ikindi namazına müteakip Suadiye Merkez Camii'nden kaldırılacak.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...