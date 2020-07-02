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02 Tem 2020 - 12:41- Siyaset G: 02 Tem 2020 - 12:43

Kaya: Suçun failleri hala aramızda

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Sivas katliamı ile ilgili yayınladığı mesajda, “Bu barbarca işlenen suçun failleri ve savunma heveslisi bir kaç zavallı kişi hala aramızdalar” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Aydın ve sanatçıların kaldığı Madımak Oteli’nin kuşatılarak ateşe verilmesi sonucu yaşanan, 37 kişinin hayatını kaybettiği katliamın üzerinden tam 27 yıl geçti. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya konuyla ilgili mesaj yayınladı.

“GENCECİK ÇOCUKLARI YAKTILAR”

Kaya mesajında şu ifadelere yer verdi; “27 sene önce Sivas'ta, Anadolu'nun tam ortasında bir otel ateşe verildi. Şu dinden, bu dinden değil, çağlar ötesinden gelen, binlerce cehennem zebanisi , ellerinde benzin bidonlarıyla zevkten haykırarak insanlığın ortak mirasları türküleri, ozanları, sanatçıları, semah ekibindeki gencecik çocukları yaktılar. Sevgi yandı Madımak’ta. İnsanlık yandı. Sivas tarihteki belki de en acı katliama ev sahipliği yaptı” dedi.

“İNSANLIK UMUDUNU YİTİRMEDİ”

Cumhuriyet fikrinin filizlendiği kent, Cumhuriyet'e son vermek isteyen ve bu bin yıla ait olmayan insanlık dışı yaratıkların otelin etrafında yaptıkları kanlı bir ayin ile tarih boyunca bir daha silinmeyecek kara bir lekeye maruz bırakıldı. Bu barbarca işlenen suçun failleri ve savunma heveslisi bir kaç zavallı kişi hala aramızdalar. Ancak unutulmasın ki insanlık umudunu yitirmedi. Ateşte yananların, yakılanların ve heykeli yıkılan Pir Sultan Abdal’ın ışığı hala yolumuzu aydınlatıyor.  Yüreğimiz yansa da her temmuz ayında, Metin Altıok bize yangınlar içinden sesleniyor;  "Yaşamak bir görevdir bu yangın yerinde yaşamak insan kalarak.”

02 Tem 2020 - 12:41 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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