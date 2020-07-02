Soyluçiçek: Siyasi erk kendi linç ordusunu hazırlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta meydana gelen katliam ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Soyluçiçek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “27 yıl önce Sivas`taki, Madımak oteli katliamında hayatını kaybeden canlarımız 33 Aydın 2 Emekçi, ve İçlerinde Yazar, Akademisyen, Sanatçı Otel emekçileri ve semah dönen canlarımızdı.Sivas'ta yakılan et kemik beden değil Türk aydınlarıydı cehaletin ateşine verildi. Ateşe verilen, katledilen demokrasi ve insanlıktı.Bu katliam bireyin ve toplumun adalet, özgürlük, güvenlik ve yaşama gibi temel haklarına, geleceğimize, hepimize yapılan bir saldırıydı.

“DEMOKRASİYE YAPILMIŞ SALDIRI”

Bu vahşeti gerçekleştirenler, tekçi, ayrımcı, farklılıkları tanımayan, gerici, yobaz ve demokrasi nasibi almamış, insansız ve hoşgörüsüz bir dünya görüşünün savunucularıydı. Her şeyin kendi egemenlikleri altında şekillenmesini isteyen, özgürlükler ve eşit haklar karşıtı bir ideolojiyi topluma zorla kabul ettirmeye çalışanlardır. Halk belli odaklar tarafından galeyana getirilerek organize edilerek Maraş'ta Çorum'da olduğu gibi katledildi. Çoğunluğu alevi canlarımız olsa da bu saldırı Alevilere yönelik değil Türk aydınlarına ve demokrasisine yapılmış bir saldırıydı.

“ÇOK BÜYÜK TRAVMATİK OLAYLARLA DOLU”

Bazı iddialara göre özel harp dairesi tarafından planlanmıştı. Organize bir şekilde planlanmış olduğu apaçık ortada idi, Tıpkı Maraş’ta Çorum’da olduğu gibi Türk tarihine kara leke olarak geçmiş çok büyük travmatik bir olay oldu. Madımak Katliamı’ndan bu yana çeyrek asır geçti. Bu ülkenin vatandaşları olarak suçluların yakalanmalarını ve tam 27 yıldır hem yüreklerimizde, hem de Madımak’ta yanmakta olan yangının sönmesi için adil bir yargılanma bekledik. Davanın firarisi 8 sanık vardı ve 2012 'de dava zaman aşımına uğradı.

“BİRİLERİ TARAFINDAN SIRTI SIVAZLANIYOR”

Halen Siyasi iktidar beklentimizin dışında bir yaklaşımla ötekileştirmeden yana toplumu bölmeden yana etik ve ahlaki bir siyaset anlayışının dışında hareket ediyor ve yönetim sergiliyor. Halkı linç kültürü ile aşılıyor ve mayalıyor. Yakın geçmişte hatırlayacaksınız, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara Çubuk’ta, şehit cenazesinde saldırıldı. Orada tehlikeli olan, atılan yumruk değildir. Oradaki kalabalığın içerisinde bulunan bir kadının haykırışını hatırlıyor musunuz? “Yakın, bu evi yakın” diye haykırıyordu. Birileri tarafından bu insanların sırtı sıvazlanıyor ve linç kültürü yaşatılıp siyasi erk kendi linç ordusunu yavaş yavaş hazırlıyor. Biz, bir daha bu tür katliamların yaşanmaması için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz. Madımak katliamında kaybetiğimiz 35 canımızı rahmetle anıyorum.”