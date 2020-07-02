5 yaşındaki Buğlem enfeksiyona yenildi

Alınan bilgiye göre İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi adresinde ikamet eden Fırıncı Tahsin Önayaker ile Derya Önayaker çiftinin 2 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki Buğlem Önayaker, yaklaşık 5 gündür enfeksiyon nedeniyle tedavi görüyordu. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden Önayaker, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Epilepsi rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Buğlem’in acı haberi ailesini ve yakınlarını derinden üzdü. Buğlem Önayaker’in cenazesi hastanede tamamlanan işlerin ardından ailesine teslim edilerek Kent Mezarlığında toprağa verildi.