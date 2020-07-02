Güler Nakliyat, filosunu genişletiyor

Güler Nakliyat Şekerpınar Lojistik Üssü’nde düzenlenen araç teslimat töreninde yatırımı planlanan 40 araçlık alımın ilk 10 adedi teslim edilirken, Ford Trucks yönetimi tarafından Güler Nakliyat’a teşekkür plaketi takdim edildi. Gerçekleştirilen teslimat törenine Güler Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güler, Genel Müdür Şenol Güler, Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Güler, Ford Trucks Satış Müdürü Murat Bakış, FSM Demirbaş Otomotiv Satış Müdürü Cem Akkaya ve firma çalışanları katıldılar.

Güler: “F-MAX, bize operasyonlarımızda önemli bir verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlayacak”

Teslimat töreninde Güler Nakliyat’ın 40 adet F-MAX alım planına ve hedeflerine değinen Yönetim Kurulu Başkanı Naci Güler şunları kaydetti:

“Müşteri odaklı çalışmanın tek koşul olduğu günümüzde kendi öz değer yargılarımızdan aldığımız güç; 620 adetlik öz mal ve kiralık araç filosu, 9 Şube, 5 Lojistik Üssü, 135.000 m2 açık ve kapalı tesis alanı, yurtiçi deneyimi yüksek, yenilikçi ,dinamik kadromuzla hizmet kalitemizi sürekli arttırıyoruz. Müşterilerimizin beklenti ve gereksinimlerini en üst seviyede karşılamak için de kalite, hizmet, maliyet ve esneklik ekseninde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda filomuzu, 40 adet 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü Ford Trucks F-MAX ile genişletme kararı aldık. Kurulduğumuz zamandan beri Ford Trucks ile iş birliği içindeyiz. Gerek sunduğu satış sonrası servis ve hizmetler gerekse de 60 yıllık kamyon üretim, ürün geliştirme ve çözüm üretme yetkinliği bu kararımızda önemli bir etken oldu. Ayrıca, birçok ülkede yılın kamyonu seçilen F-MAX, 500 PS gücü, düşük yakıt tüketimi ve dikkat çeken yüksek performanslı motoru ve ileri teknolojik donanımları ile operasyonlarımızda büyük verimlilik ve katkı sağlayacak. F-MAX’in bakım maliyetlerinin azalması, düşük yakıt tüketimi sahip olma maliyetimizi düşürürken, ileri teknolojik donanımları, geniş ve konforlu kabini de kaptanlarımızın gerekli ihtiyaçlarını karşılayacak.”

‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ ödüllü F-MAX araçlarının güç, konfor ve ekonomi yönünden en üst seviyede olduğunu vurgulayan Ford Trucks Satış Müdürü Murat Bakış da F-MAX’in Güler Nakliyat filosuna değer katacağına inandığını belirterek, bizim için önemli ve referans müşterimizle iş birliklerinin daha da büyüyerek ilerleyeceğini belirtti.

F-MAX, düşük sahip olma maliyetleri ile güç ve verimlilik sunuyor

F-MAX, modern tasarımı ve sürücü odaklı yaklaşımının yanı sıra 2.5 metre genişliğindeki kabiniyle de konfor ve lüks sunuyor. Kokpit tarzı konsolun tasarımı, tüm fonksiyonlara kolayca erişilebilmesini sağlıyor. Sürüş deneyiminin keyfini artırmak için entegre edilen en küçük detaylarla birlikte kabinde ferah bir ortam sağlanıyor. Yeni F-MAX, 500PS, 2500Nm güç ve 400 kW frenleme gücü ile yüksek performanslı bir motor içeriyor. Üstün aerodinamik, aktarma sistemi kalibrasyonu ve teknik özellikler, yakıt tüketimi açısından mükemmel performans ile önceki modellere göre %6'lık iyileştirme sağlıyor. Teknik özellikler arasında E-APU teknolojisi ve predictive hız kontrolü (Max Cruise) de bulunuyor. Bakım maliyetlerinin %7'ye varan oranda azaltılması ve uzun bakım aralıkları toplam sahip olma maliyetini düşürüyor. F-MAX’ın Ecotorq motoru, her türlü yol koşulunda maksimum performans ve minimum yakıt tüketimi sunuyor.

Güç, verimlilik, teknoloji ve konfor F-MAX’te bir arada

Ağır ticari araç sektöründeki en saygın ve prestijli ödüllerden biri olan ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu’ (International Truck Of the Year - ITOY) ödülüne layık görülerek önemli bir başarıya imza atan Yeni Ford Trucks F-MAX, güç, verimlilik, teknoloji ve konforu bir arada sunuyor. Yüksek kapasiteli 225 Ah aküsü, 1050 litreye kadar artırılabilen yakıt tankı hacmi, aerodinamik tasarımı ve yüksek konforlu kabini ile yeni F-MAX uzun yollarda kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.