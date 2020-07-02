Kahyaoğlu ailesi virüs kaptı

İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi’nin ardından gösterdiği semptomlar nedeniyle test yaptıran Bora Kahyaoğlu’nun COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından baba Zekai Kahyaoğlu kendisinin, annesi Latife Kahyaoğlu ve babası Tahir Kahyaoğlu’nun da test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Bir diğer yandan İzmit İlçe Yöneticisi kızı Tuğba Kahyaoğlu ve annesinin de test yaptırdığı ancak sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

HELALLİK İSTEDİ

Kahyaoğlu konuyla ilgili olarak, “Dün yapılan testlerimizde anam,babam ve benim testlerimiz de maalesef pozitif çıktı.İnşallah diğer aile bireylerimize sıçramaz, bununla kalır. Kısmetse öğleden sonra hastanede tedavi altına alınacağız. Gidipte dönmemek var. Yıllardan beri birlikte olduk. Zaman zaman üzdük, üzüldük.Hepinizden helallik istiyoruz.İnşallah sağlıklı bir biçimde ailemizle birlikte yeniden toparlanmayı nasip eder Cenab-ı Allah” dedi.