Fahrettin Koca kötü haberi böyle duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, antikor testi çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Testin 132 bin kişiye uygulandığını belirten Koca, elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de yaygın bir bağışıklığın söz konusu olmadığını açıkladı.

İşte Koca’nın açıkladığı veriler:

"Taşıyıcılık oranı araştırmasında 132.000 kişinin testi sonuçlandı. Mevcut verilerle taşıyıcılık oranı yüzde 0,24; bu testle paralel şekilde ELISA yöntemiyle yapılan antikor taramasında koruyuculuk yüzde 0,81 olarak saptandı. Yaygın bağışıklık söz konusu değil. Çalışma haftaya tamamlanacak."