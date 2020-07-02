Fahrettin Koca kötü haberi böyle duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, antikor testi çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Testin 132 bin kişiye uygulandığını belirten Koca, elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de yaygın bir bağışıklığın söz konusu olmadığını açıkladı.
İşte Koca’nın açıkladığı veriler:
"Taşıyıcılık oranı araştırmasında 132.000 kişinin testi sonuçlandı. Mevcut verilerle taşıyıcılık oranı yüzde 0,24; bu testle paralel şekilde ELISA yöntemiyle yapılan antikor taramasında koruyuculuk yüzde 0,81 olarak saptandı. Yaygın bağışıklık söz konusu değil. Çalışma haftaya tamamlanacak."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.