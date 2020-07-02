İstifaların ardından İYİ Parti Başiskele’de yönetim değişti

İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi’nde mevcut İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın seçilmesinin ardından, Başiskele İlçe Teşkilatı’nda 56 kişilik ilçe yönetiminden 28 kişi seçime tepki olarak yönetimden istifa ettiğini duyurdu. Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar istifalarının ardından yönetimini yeniden belirledi.
İŞTE YENİ YÖNETİM
Ayşe Rüzgar
İlknur Lüleci
Muhammet Kırdemir
Ahmet Suiçmez
Semra Çelikkaya
Fatma Ustaoğlu
Gürkan Aktaş
Tahir Açıkgöz
Zekai Üçüncü
Gençali Demir
Memnune Güner
Sadi Aydın
Batuhan Işık
İsmail Kar
Vedat Aydın
Filiz Osmanlı
Adil Avcı
Neşe Menekşedağ
Hanife Dinçay
Nokta Artan
Yasemin Yılmaz
Yusuf Derebaşı
GÖREV DAĞILIMI
İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar
İlçe Başkan Vekili Hanife Dinçay
İlçe Başkan Vekili İsmail Kar
İlçe Sekreteri İlknur Lüleci
İlçe Muhasibi Muhammet Kırdemir
Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Gürkan Aktaş
Hukuk Ve Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Vedat Aydın
Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Gencali Demir
Kadınlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı -Memnune Güner
Gençlikten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Semra Çelikkaya
Basın Yayın Ve Medyadan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Ahmet Suiçmez
Ar-Ge Den Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Batuhan Işık
Sağlık Ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Neşe Menekşedağ
Siyasi İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Sadi Aydın
Strateji,İletişim,Propoganda Ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Zekai Üçüncü
Sanayi,Teknoloji Ve Çevre Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Adil Avcı
Eğitim İşleri,Kültür Sanattan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Filiz Osmanlı
Stk Ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-İsmail Kar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.