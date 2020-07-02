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02 Tem 2020 - 14:15- Siyaset G: 02 Tem 2020 - 17:24

İstifaların ardından İYİ Parti Başiskele’de yönetim değişti

İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi’nin ardından Başiskele İlçe Teşkilatı’nda 56 kişilik yönetimde 28 kişi istifa etti. İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar yönetimini yeniden oluşturdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İYİ Parti 2. Olağan İl Kongresi’nde mevcut İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın seçilmesinin ardından, Başiskele İlçe Teşkilatı’nda 56 kişilik ilçe yönetiminden 28 kişi seçime tepki olarak yönetimden istifa ettiğini duyurdu. Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar istifalarının ardından yönetimini yeniden belirledi.

İŞTE YENİ YÖNETİM

Ayşe Rüzgar   

İlknur Lüleci  

Muhammet Kırdemir  

Ahmet Suiçmez          

Semra Çelikkaya        

Fatma Ustaoğlu          

Gürkan Aktaş 

Tahir Açıkgöz

Zekai Üçüncü 

Gençali Demir

Memnune Güner        

Sadi Aydın     

Batuhan Işık   

İsmail Kar

Vedat Aydın   

Filiz Osmanlı  

Adil Avcı       

Neşe Menekşedağ      

Hanife Dinçay

Nokta Artan   

Yasemin Yılmaz        

Yusuf Derebaşı          

GÖREV DAĞILIMI

İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar

İlçe Başkan Vekili Hanife Dinçay

İlçe Başkan Vekili İsmail Kar

İlçe Sekreteri İlknur Lüleci

İlçe Muhasibi Muhammet Kırdemir

Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Gürkan Aktaş

Hukuk Ve Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Vedat Aydın

Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Gencali Demir

Kadınlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı -Memnune Güner

Gençlikten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Semra Çelikkaya

Basın Yayın Ve Medyadan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Ahmet Suiçmez

Ar-Ge Den Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Batuhan Işık

Sağlık Ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Neşe Menekşedağ

Siyasi İşlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Sadi Aydın

Strateji,İletişim,Propoganda Ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Zekai Üçüncü

Sanayi,Teknoloji Ve Çevre Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Adil Avcı

Eğitim İşleri,Kültür Sanattan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-Filiz Osmanlı

Stk Ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı-İsmail Kar

02 Tem 2020 - 14:15 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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