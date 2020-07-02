Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete görevden alındı. Mete’nin görevden alınmasının ardından yerine İl Müdür Yardımcısı Yüksel Çil’in vekalet edeceği öğrenildi.