Sivas katliamının sorumluları henüz hesap vermedi

Sivas Katliamı’nın 27. yıl dönümü olması sebebiyle bugün Eğitim İş Şube binasındaBirleşik Kamu İş Kocaeli İl Temsilciliği adına basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Eğitim İş Sendikası Basın Yayın Sekreteri Nazım Durmuş, Eğitim İş Sendikası Eğitim Sekreteri Sabri Mutlu, Eğitim İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık katıldı. Açıklamayı Birleşik Kamu İş Kocaeli İl Temsilciliği adına Emine Çalık gerçekleştirdi. Çalık, “2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleşen ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’ndeki 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yakılarak katledilmesinin üzerinden 27 yıl geçti.

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ YOK EDİLMEK İSTENDİ

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş ve kuruluşun sürecinin esaslarını Sivas Kongresi’nde ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Tam Bağımsız, laik, demokratik, sosyal, üniter ve hukuk devleti özellikleri Sivas’ta açıklanmıştır. Sivas’ta insanın insanca yaşaması için mücadele eden aydınlara sadece kıyılmamıştır. O gün aynı zamanda laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırı olmuştur. Cumhuriyetin temelinin kurulduğu Sivas’ta, gözü dönmüş caniler ellerinde meşalelerle ve benzin bidonlarıyla ‘Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak’ sloganları atmıştır. Bu gerici slogan Sivas’ta, Cumhuriyet devriminin en önemli kavşağı ve kalesinde atılmıştır. Sivas Katliamı; ülkemizin aydınlığına, çağdaşlığına, demokrasisine, eşitliğine, özgürlüğüne ve bir arada yaşama kültürüne yapılan bir saldırıdır. Cumhuriyet’in en önemli kazanımlarından biri olan inanç özgürlüğü de yok edilmek istenmiştir."

ATATÜRK DEVRİMLERİNE SAVAŞ AÇILMIŞTIR

"Bugün cumhuriyetin temel niteliklerine saldırılar sürmekte, ulus devlet ve üniter yapı yok edilmek istenmektedir. Siyasal iktidarın yurttaşı ümmet yapma, dini siyasete alet etme çabaları olanca hızıyla sürmektedir. Madımak’ta yaşananlar o dönemin güvenlik güçlerinin ve hükümetinin gözleri önünde gerçekleşmiştir. Siyasi iktidarlarca oy uğruna yıllarca beslenen gerici yapılar ülkemizi tek kişi yönetimine taşımış, parlamenter çoğulcu sistemi ortadan kaldırmış, Gazi Meclis’ini işlevsiz kılmış ve Atatürk devrimi kazanımlarına savaş açmışlardır."

ASLA YOK EDEMEYECEKLER

"Sivas’ta insanlığa düşman olan Cumhuriyet, laiklik ve aydınlanma karşıtı güçler; düşünen, hisseden ve sorgulayan sanatçıları yok etmiştir. Bugün de sorgulayan, hakkı savunan, adaleti arayan demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, meslek örgütlerini baskı altına almak istemektedirler. Toplumsal barışı tehdit eden saldırı ve katliamlar farklı kimlik, inanç ve kültürlerin barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşama isteğini asla yok edemeyecektir."

KATLİAMIN SORUMLULARI HESAP VERMEDİ

"Katliamın gerçek sorumluları, gerçek planlayıcıları adalete henüz hesap vermemiştir. Sivas’ta yaşananlar, haykırışlar ve görüntüler hafızalardadır. İnsanlık, kendisine karşı işlenmiş suçları ve bu suçları işleyenleri asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Her ölüm acıdır, her öldürme şekli insanlık dışıdır. Yakarak insan öldürmek vahşettir. Bu nedenle katliamın üstü ne kadar örtülmek istenirse istensin tarihe bir kara leke olarak kalacaktır. Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen aydın ve cumhuriyetçi, yazar ve ozanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.” dedi.

Doğanay YILMAZ