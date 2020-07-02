Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
02 Tem 2020 - 14:44- Yaşam G: 02 Tem 2020 - 14:47

İzmitli oyuncu zayıfladı, işsiz kaldı!

Fazla kilolarıyla dikkat çeken oyuncu Ümit Erdim, bir süre önce geçirdiği mide ameliyatı sonrasında hızlı bir şekilde kilo kaybetmiş ve yeni görüntüsüyle dikkat çekmişti. Erdim zayıfladığı için iş bulamadığını açıkladı.
mask

5 yılda 60 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu Ümit Erdim, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. Uzun süredir bir projede yer almayan Erdim, bunun en büyük sebeplerinden birinin zayıflaması olduğunu söyledi.

Erdim, internet kullanıcılarının “Eski haline dön böyle iş bulamazsın” yorumuna “Katılıyorum, zaten bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm” şeklinde yanıt verdi.

140 kilo olan ve daha sonra zayıflayarak bambaşka bir görüntüye ulaşan Ümit Erdim kendisine son haliyle ilgili gelen mesajlara da zaman zaman tepki gösteriyor.

Ünlü oyuncu bir süre önce muhabirlerin “Mide ameliyatı olmaya nasıl karar verdiniz?” sorusuna sinirlenerek, “Ne saçma soru! Ayı gibiydim, o yüzden oldum. Sen de üç haneli sayılara geç, seni de görürüm” sözleriyle tepki göstermişti.

02 Tem 2020 - 14:44 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

İzmitli oyuncu zayıfladı, işsiz kaldı! mask
İzmitli oyuncu zayıfladı, işsiz kaldı!
Serenay'ın sol parmağındaki yüzük dikkat çekti mask
Serenay'ın sol parmağındaki yüzük dikkat çekti
Ünlü oyuncu sevgilisini darp etti! mask
Ünlü oyuncu sevgilisini darp etti!
Zayıflayan Hadise'ye beğeni yağmuru! mask
Zayıflayan Hadise'ye beğeni yağmuru!
Gebze Center AVM'de 1500 kişi açık hava sineması izledi mask
Gebze Center AVM'de 1500 kişi açık hava sineması izledi
Çeliksoy Petrol açılıyor mask
Çeliksoy Petrol açılıyor
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek mask
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi mask
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı mask
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı
Alemdar Caddesi kapanıyor! mask
Alemdar Caddesi kapanıyor!
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu mask
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz? mask
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?

GALERİ

Yürek burkan aile dramı! mask
Yürek burkan aile dramı!
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü mask
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar! mask
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar!
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor mask
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi mask
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı! mask
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL