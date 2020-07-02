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02 Tem 2020 - 14:49- Asayiş G: 02 Tem 2020 - 14:52

Kaldırıma çarpıp takla attı!

Karamürsel'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarptı sonra da takla attı.
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Karamürsel Kayacık Mahallesi İznik Yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarptı takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. M.S.K.(35) yönetimindeki 34 UR 8713 plakalı otomobil Karamürsel Devlet Hastanesi istikametine giderken sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine kaldırıma çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak takla attı. Kazada araçta tek olan sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza sonrası takla atan otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

02 Tem 2020 - 14:49 - Asayiş

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