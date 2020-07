Şampiyonlar havuzla yeniden buluştu

Korana Virüs tedbirleri nedeniyle bir süredir kapalı olan Gölcük Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu, yenilenmiş yüzüyle ve Korana Virüs tedbirlerini alarak tekrar hizmete girdi.

SEZER İNCELEME YAPTI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’de havuzda yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve bilgi aldı. Kapalı yüzme havuzunda ilk kulaçları Gölcük Belediye Spor Kulübü’nün şampiyon yüzücüleri atarken, kurslarda böylece yeniden başlamış oldu. Korona Virüs ile ilgili gerekli önlemler alınarak sporcuların ve velilerin havuza girişi sağlandı. Tekrar yüzme sporu ile buluşan çocukların mutluluğu gözlerden kaçmadı.

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI

Alınan önlemler kapsamında; havuza giriş yapan herkesin ateşi ölçülürken, bilgileri not alındı. Her seans öncesinde, ortak kullanım alanları, soyunma odaları, havuz içi dezenfekte edildi. Sağlık İl Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda, havuza ilk etapta 60 kişinin kullanımına izin verildi. Son sistem teknoloji ile havuz suyu değerlerinin her an kontrol altında olması sağlanırken, sosyal mesafe kuralına da havuzu kullananların uyması istendi. Kullanıcıların havuz alanına girene kadar maske kullanımı zorunlu olurken, eğitimlerde 8 yaşından büyük çocukların velileri havuz içerisinde bulunmaması sağlandı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR TESİS…

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’de havuza gelerek tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi ve bilgi aldı. Başkan Sezer yaptığı açıklamada: “Gölcük Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu hem hemşerilerimizin kullandığı hem de şampiyon sporcularımızın yetişmesinden kaynaklı bizim için çok önemli. Korona Virüs tedbirleri nedeniyle kapalı olduğu süreçte bir dizi revizyon gerçekleştirdik. Artık hem doğalgaz hem de elektrikten ciddi ölçüde bir tasarruf sağlayacağız. Bunun yanında güvenlik önlemlerini de arttırdık” dedi.

KENDİNİ KISA SÜREDE AMORTİ EDECECEK…

Başkan Sezer açıklamasının devamında şunları söyledi: “Çalışmalar kapsamında; mevcut yangın söndürme sisteminin pompa ve tesisatı revize edildi.Ekonomik ve teknik açıdan ömrünü tamamlamış mevcut doğalgaz kazanlarının yerine; enerji verimliliği yüksek, yeni nesil, modülasyonlu duvar tipi yoğuşmalı kazanlar takıldı.Mevcut sistemdeki eski sirkülasyon pompalarının yerine; enerji performans yönetmeliğine uygun enerji verimliliği yüksek frekans konvertörlü pompalar takıldı.Havuz suyunu ısıtmada kullanılan ısı değiştiricilerinin (eşanjör) yerine yenileri takıldı.Mevcut tesisatta korozyona uğramış tesisat ve ekipmanlar yenilenerek makine dairesi ve tesisteki güvenlik seviyesi artırıldı.”