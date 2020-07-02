Milli judocular da yeniden başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nde ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip virüs Covid-19 (koronavirüs) önlemleri kapsamında 13 Mart’tan itibaren ülkemiz genelinde tüm spor faaliyetleri durdurulmuştu. Yeni normal hayat düzeni kapsamında Kağıtspor Judo branşında Olimpik ve Milli takım seviyesinde sporcularla antrenmanlara başladı.

SOSYAL MESAFELİ ANTRENMAN

Covid-19 yeni normal hayat tedbirleri kapsamında antrenmanlara başlayan Büyükşehir Kağıtsporlu judocular, kulüp tesisleri içerisinde bulunan açık hava antrenman sahalarında ve fitness salonlarında kondisyon ağırlıklı antrenmanlara başladı.

1 NUMARALI KURAL HİJYEN

Kapalı salonlara girişlerde antrenörler tarafından belirlenen sporcular dışında hiç kimse içeri alınmıyor. Açık ve kapalı antrenman sahalarında gerçekleştirilen antrenmanlarda, alan büyüklüğüne göre belirlenen sayıda sporcu alınıyor. Antrenmanlarda sosyal mesafeye ve hijyene önem veriliyor.