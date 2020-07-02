Kırkpınar ‘Eylül’de !..

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, korona virüs sebebiyle ertelenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni eylül ayında yapmak istediklerini söyledi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geleceği ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. 5 Haziran tarihinde İstanbul'da Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'le bir araya gelerek konuyu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırdıklarını hatırlatan Aydın, "O toplantının ardından 3 Temmuz tarihine kadar pandeminin son durumuna bakarak yeniden bir araya gelme kararı almıştık. Ancak ben daha sonra Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan ile ardından da Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptım. Bakanımız bu konuda kararı Bilim Kurulu'nun vermesinin daha doğru olacağını söyledi. Bizler de Bilim Kurulu'na ön çalışma yaparak başvurma kararı aldık. Bu doğrultuda Trakya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Bursa Hayat Hastanesi'nden, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili bir çalışma yapmalarını istedik. İstanbul Üniversitesi dışında şu anda raporlar hazır. İstanbul Üniversitesi de bir kaç gün içinde bize raporu iletecek. Bizler de bu raporu bakanlığa ileteceğiz. Bakanlık da Bilim Kurulu'na sunacak" ifadelerini kullandı.