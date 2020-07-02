Olimpiyat Köyü formülü

Kırkpınar'ın güvenli bir şekilde yapılması için Olimpiyat Köyü projesi planladıklarını aktaran Başkan Musa Aydın, "Güreşçiler başvurularını yaptıktan sonra onları 14 gün boyunca karantinaya alacağız. Ayrıca belirli aralıklarla testlerden geçireceğiz. Sadece güreşçiler değil, yağlı güreşlerde görev alacak herkes belirlenen bölgenin dışına çıkmayacak ve kimseyle temas etmeyecekler. Sürekli olarak teste tabi olacaklar. Böylelikle güreşlerin yapılacağı güne kadar virüs riski en aza indirilmiş olacak. Karantina bölgesinde kim olursa olsun testi pozitif çıkanlar yer alamayacak" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.