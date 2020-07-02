Olimpiyat Köyü formülü

Kırkpınar'ın güvenli bir şekilde yapılması için Olimpiyat Köyü projesi planladıklarını aktaran Başkan Musa Aydın, "Güreşçiler başvurularını yaptıktan sonra onları 14 gün boyunca karantinaya alacağız. Ayrıca belirli aralıklarla testlerden geçireceğiz. Sadece güreşçiler değil, yağlı güreşlerde görev alacak herkes belirlenen bölgenin dışına çıkmayacak ve kimseyle temas etmeyecekler. Sürekli olarak teste tabi olacaklar. Böylelikle güreşlerin yapılacağı güne kadar virüs riski en aza indirilmiş olacak. Karantina bölgesinde kim olursa olsun testi pozitif çıkanlar yer alamayacak" diye konuştu.