Muhtemel rakiplerimizinden haberler

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, liglerin iptal edilmesinin ardından play-off haklarının korunması için Ekrem Yüce ve Ali İhsan Yavuz'un gerekli yerlerle görüşme yaptığını söyledi. Cumhur Genç yaptığı açıklamada, "TFF'nin vermiş olduğu karardan sonra camia olarak temaslarımız devam etmektedir. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem Yüce, TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir ile konu hakkında görüşmede bulunmuştur. Sn. Milletvekilimiz Ali İhsan Yavuz da konu hakkında Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Kasapoğlu ile görüşmüştür. Şehrimizin emeği olan Play-Off hakkımız ile ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kulandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.