Ali Nail Durmuş ve Bayburt rakibimiz olabilir

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Sporda teknik direktörlüğe getirilen Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında resmi sözleşmesini imzaladı. Kocaelispor’un da yeniden muhtemel rakipleri arasına giren Bayburt, yıllarca Bursaspor'un kaptanlığını yapan, futbol hayatını Fenerbahçe'de sonlandıran Türk futbolunun başarılı ismi Ali Nail Durmuş, ile anlaştı. Bayburt Özel İdare Sporun teknik direktörü Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında Vali Cüneyt Epcim’in de bulunduğu programda resmi sözleşmesini imzaladı.