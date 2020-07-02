Amed de dağıldı !..

TFF 2. Lig Beyaz Grubun 29. haftasında sahasında Tarsus İdman Yurdu’nu konuk etmeye hazırlanan Amed Sportif Faaliyetler, antrenmanları sonlandırdı. Yeni tip korona virüs salgını riskine karşı her türlü önlemlerin alındığı kulüpte, çalışmalar da aralıksız olarak sürüyordu. Takım teknik direktör Oktay Derelioğlu, liglerin oynatılmayacağının açıklanmasından sonra takımı dağıttı.