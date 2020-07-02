Araç, ‘ARACI’ oldu

Kızılyıldız Kulübü Finansal Direktörü Marco Petrovic ile görüşen Araç’ın pandemi sürecinde kulübün yaşadığı mali sorunları Petrovic’e ilettiği, Petrovic’in de aynı nedenden ötürü sorun kulüp olarak yaşadıklarını, bundan sonraki durumu UEFA ile paylaşmaları gerektiğini ilettiği öğrenildi. İsmail Araç’tan söz alan Petrovic, Kocaelispor tarafının niyetinin olumlu olması üzerine 20 Temmuz’a kadar Kocaelispor’a müddet verince camia derin bir nefes aldı. Kocaelispor’un Kızılyıldız Kulübü’ne 300 bin Euro bonservis borcu bulunuyordu. Bu borç 6 taksite bölündü ve bu taksitlerin 3’ü ödendi.