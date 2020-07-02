Araç, ‘ARACI’ oldu

Kızılyıldız Kulübü Finansal Direktörü Marco Petrovic ile görüşen Araç’ın pandemi sürecinde kulübün yaşadığı mali sorunları Petrovic’e ilettiği, Petrovic’in de aynı nedenden ötürü sorun kulüp olarak yaşadıklarını, bundan sonraki durumu UEFA ile paylaşmaları gerektiğini ilettiği öğrenildi. İsmail Araç’tan söz alan Petrovic, Kocaelispor tarafının niyetinin olumlu olması üzerine 20 Temmuz’a kadar Kocaelispor’a müddet verince camia derin bir nefes aldı. Kocaelispor’un Kızılyıldız Kulübü’ne 300 bin Euro bonservis borcu bulunuyordu. Bu borç 6 taksite bölündü ve bu taksitlerin 3’ü ödendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.