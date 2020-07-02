Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
02 Tem 2020 - 14:59- Spor G: 02 Tem 2020 - 15:02

Araç, ‘ARACI’ oldu

Kocaelispor’un yıllardır kamburu haline gelen Kızılyıldız sorununda Yeşil Siyahlı kulüp adeta direkten döndü. Mali çıkmaz içerisinde olduğu için Sırp futbolcular Jestrovic, Tutoric ve Dusan’ın bonservis taksitlerini aksatan Kocaelispor’da, Mali Asbaşkan İsmail Araç, bir kez daha aracı oldu ve 30 Haziran’da ödenmesi gereken ara taksiti 20 Temmuz’a kadar uzattı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kızılyıldız Kulübü Finansal Direktörü Marco Petrovic ile görüşen Araç’ın pandemi sürecinde kulübün yaşadığı mali sorunları Petrovic’e ilettiği, Petrovic’in de aynı nedenden ötürü sorun kulüp olarak yaşadıklarını, bundan sonraki durumu UEFA ile paylaşmaları gerektiğini ilettiği öğrenildi. İsmail Araç’tan söz alan Petrovic, Kocaelispor tarafının niyetinin olumlu olması üzerine 20 Temmuz’a kadar Kocaelispor’a müddet verince camia derin bir nefes aldı. Kocaelispor’un Kızılyıldız Kulübü’ne 300 bin Euro bonservis borcu bulunuyordu. Bu borç 6 taksite bölündü ve bu taksitlerin 3’ü ödendi.

02 Tem 2020 - 14:59 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Zorlu maçta Alper Çetin görev aldı mask
Zorlu maçta Alper Çetin görev aldı
Nazım Gülay: Nice şampiyonluklara mask
Nazım Gülay: Nice şampiyonluklara
Alihan gitti, yoksa Dinçel ile ilgili karar olumsuz mu ?.. mask
Alihan gitti, yoksa Dinçel ile ilgili karar olumsuz mu ?..
Adnan Sak: Eğer bayramsa daha iyi kutlanmalı mask
Adnan Sak: Eğer bayramsa daha iyi kutlanmalı
Yakup Alkan vedasında yönetime teşekkür etmedi mask
Yakup Alkan vedasında yönetime teşekkür etmedi
Toplantıda şampiyonluk primi tepkisi !.. mask
Toplantıda şampiyonluk primi tepkisi !..
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek mask
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi mask
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı mask
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı
Alemdar Caddesi kapanıyor! mask
Alemdar Caddesi kapanıyor!
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu mask
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz? mask
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?

GALERİ

Yürek burkan aile dramı! mask
Yürek burkan aile dramı!
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü mask
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar! mask
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar!
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor mask
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi mask
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı! mask
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL