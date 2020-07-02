Kocaeli'de Sporu Sevenler Derneği kahvaltıda buluşuyor

Kocaelispor başta olmak üzere şehrin sportif dinamiklerine finansal destek sağlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın himayelerinde kurulan Kocaeli Sporu Sevenler Derneği yönetimi kahvaltıda bir araya geliyor. Basın mensupları ile Maide Kafe Restoran’daki toplantı saat 10.00’da başlayacak. 09.30’da kent merkezindeki Medya Evi önünden basın mensupları için araç kaldırılacak. Kocaeli Sporu Sevenler Derneği yönetiminde Kurucu Başkan Celal Kavaz, Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Av. Özhan Kurt,Öğretim Üyesi Ayhan Orhan, İş İnsanı Hamza Bostan ve İş İnsanı Kerim Bayramoğlu yer alıyor.