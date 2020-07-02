Toplantıda şampiyonluk primi tepkisi !..

Kocaelispor’da sezon şampiyonlukla noktalandı. Bu şampiyonluğun en büyük mimarı kuşkusuz futbolculardı. Hiçbir zaman mücadeleden kaçmayan, rakiplerine sahayı dar eden Yeşil Siyahlı futbolcuların bu alın terleri kurumadan haklarının verilmesi gerekiyor. Futbolcuların çok sayıda maç başı alacağı olduğu biliniyor. Futbolcuya olan toplam borcun en az 1.2 milyon olduğu öğrenildi.

BİR SONRAKİ ANLAŞMADAN İNDİRİM

Öte yandan iddialara göre Başkan Hüseyin Üzülmez’in yönetim kurulu toplantısında şampiyonluk priminin verilmemesi yönünde görüş belirttiği, kimi yöneticilerin buna tepki gösterdiği ifade edildi. Öte yandan yönetim kurulu daha önceki toplantısında teknik ekip ve futbolcuların önümüzdeki sezondaki peşinatlarından hatırı sayılı bir indirim istemişti.