Adnan Sak: Eğer bayramsa daha iyi kutlanmalı

Adnan Sak açıklamasında “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı benim ve benim gibi emekçi denizcilerin bayramı. Ancak ben bu bayramın hayatım boyunca nasıl kutlandığını anlayamadım. Ya kutlamıyorlar ya da kutluyorlar fakat ben anlayamıyorum. Denizcilik adına görev alan yöneticilerimize ve siyasilerimize sesleniyorum. Madem bu bayram bizim bayramımız, emekli bir gemi kaptanı olarak 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın daha etkin ve denizciye yakışır bir şekilde kutlanmasını öneriyorum” diye konuştu.