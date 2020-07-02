Adnan Sak: Eğer bayramsa daha iyi kutlanmalı

Adnan Sak açıklamasında “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı benim ve benim gibi emekçi denizcilerin bayramı. Ancak ben bu bayramın hayatım boyunca nasıl kutlandığını anlayamadım. Ya kutlamıyorlar ya da kutluyorlar fakat ben anlayamıyorum. Denizcilik adına görev alan yöneticilerimize ve siyasilerimize sesleniyorum. Madem bu bayram bizim bayramımız, emekli bir gemi kaptanı olarak 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın daha etkin ve denizciye yakışır bir şekilde kutlanmasını öneriyorum” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.