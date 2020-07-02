Yakup Alkan vedasında yönetime teşekkür etmedi

Kocaelispor’un bu sezon attığı 14 golle dikkat çeken golcülerinden Yakup Alkan sosyal medyası aracılığı ile veda ettiğini açıkladı. Yakup mesajında yönetim kurulu hariç tüm paydaşlara teşekkür etti. Alkan mesajında “Bir güzel sezonun daha sonuna geldik. Rabbim beni yine mahcup etmedi şükürler olsun. Bu süreçte bana çok destek olan, böyle büyük bir camiada oynamamız sağlayan Büyük Kocaelispor, taraftarı Hodri Meydan’a teşekkür ederim. Şampiyonluk yolunda emeği geçen futbolcu kardeşlerime, hocalarıma, emekçi abi ve ablalarımızdan Allah razı olsun. Herkesin yolu açık olsun. Kocaelispor’a 2. Lig’de başarılar dilerim. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Hepiniz Allah’a emanet olsun” ifadelerine yer verdi.