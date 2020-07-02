Alihan gitti, yoksa Dinçel ile ilgili karar olumsuz mu ?..

Kocaelispor’a devre arasında Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in isteği ile transfer olan kanat oyuncusu Alihan Dinçel sosyal medya hesabından ayrılık mesajı yayımladı. Ali Han’ın yakın çevresine “Selahaddin hoca devam ederse ben de yıllık 700 bin liraya devam ederim” dediği öğrenildi. Alihan’ın ayrılması kafalarda, Selahaddin Dinçel ile ilgili devam kararının gerçeği yansıtmadığı şeklinde yorumlandı.

TAKIM ARKADAŞLARINI UNUTTU (MU?)

Öte yandan Ali Han veda mesajında takım arkadaşları hariç herkese teşekkür ederken “Yarım sezon kiralık olarak anlaştığım Kocaelispor’da şampiyonluk ile biten bir sezon geride kaldı. Bu süreçte desteklerini sonuna kadar hissettiğimiz Hodri Meydan’a, sağlık personeline, malzemeciye, kulüp çalışanlarımıza, ayrıca bizlere bu ortamı hazırlayan yönetim ve teknik ekibe teşekkürler. Bundan sonraki süreçte Kocaelispor’a başarılar. Umarım en kısa sürede hedef olarak belirlenen Süper Lig’e ulaşırlar” ifadelerine yer verdi.