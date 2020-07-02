Zorlu maçta Alper Çetin görev aldı

İlimizin başarılı üst klasman hakemlerinden Alper Çetin, Antalyaspor ile Başakşehir arasında Antalya’da oynanacak olan Süper Lig maçında 4. hakem olarak görevlendirildi. Yarınki maç saat 21.00’da başlayacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken, yardımcıları Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen olacak. Öte yandan bir diğer başarılı hakemimiz Sabit Selvi de Osmanlıspor ile Ümraniyespor arasındaki 1. Lig maçının 4. hakemi olacak. Kocaeli Bölgesi hakemlerimize başarılar diliyorum.