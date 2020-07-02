Nazım Gülay: Nice şampiyonluklara

Kocaelispor’un sevilen yardımcı teknik adamlarından Nazım Gülay, anlamlı bir şampiyonluk paylaşımı yaptı. Gülay “Aklınızda ve kalbinizde geçen şey hepinizde aynıysa tüm yollar zafere çıkar. Şampiyonluk sürecinde, işin merkezinde olan futbolcu kardeşlerime, belediye başkanımıza, kulüp başkanımıza ve yönetim kuruluna, sıcak soğuk demeden her maçta heryerde desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza, gece gündüz bizimle olan personelimize, bizlere destek olan ailelerimize teşekkür ederim. 2 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan, başarı için her şeyini ortaya koyan, mücadele eden, emek veren teknik ekibimize hayırlı olsun. Tekrardan hep beraber nice şampiyonluklara inşallah” ifadelerine yer verdi.