Belediye, partiler ve vatandaş el ele: Engelliyorlar

İzmit’te yaklaşık 2 kilometreyi bulan yürüyüş yolu üzerinde İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda bisiklet yolu ayrılmış; bisiklet süren vatandaşlar ile yürüyüş yapan vatandaşların sınırları belirlenmişti. O günden itibaren bisiklet yolu sık sık vatandaşlar tarafından işgal edilmesi nedeniyle gündeme geldi.

DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde olan yürüyüş yoluna hem siyasi partilerin hem de İzmit Belediyesi’nin stant açması bisiklet kullanıcıları tarafından tepkilere neden oldu. Sık sık vatandaşların yürüyüş yolundan taşıp bisiklet yoluna geçmesi nedeniyle birçok bisiklet sürücüsünü zor duruma düşürürken, kurulan stantlar ise bisiklet yolunu işgal ediyor. Konuyla ilgili herhangi bir düzenle yapılıp yapılmayacağı ise merak ediliyor.