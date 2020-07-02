Belediye, partiler ve vatandaş el ele: Engelliyorlar

İzmit’te yaklaşık 2 kilometreyi bulan yürüyüş yolu üzerinde İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda bisiklet yolu ayrılmış; bisiklet süren vatandaşlar ile yürüyüş yapan vatandaşların sınırları belirlenmişti. O günden itibaren bisiklet yolu sık sık vatandaşlar tarafından işgal edilmesi nedeniyle gündeme geldi.
DÜZENLEME YAPILACAK MI?
Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde olan yürüyüş yoluna hem siyasi partilerin hem de İzmit Belediyesi’nin stant açması bisiklet kullanıcıları tarafından tepkilere neden oldu. Sık sık vatandaşların yürüyüş yolundan taşıp bisiklet yoluna geçmesi nedeniyle birçok bisiklet sürücüsünü zor duruma düşürürken, kurulan stantlar ise bisiklet yolunu işgal ediyor. Konuyla ilgili herhangi bir düzenle yapılıp yapılmayacağı ise merak ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
gariban vatandaş - dün izmit belediyesi bir stand açmış fethiye caddesinin ortasına aydoğdu kuyumculuğun önünde resmen düşüyordum.standın ayakları kaldırımı komple kaplamış.esnaf yapsa vay anam vay
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.