Yerli metro araçları Kocaeli’de kullanılacak

5 milyar bütçe ayrılan Gebze-Darıca Sahil Metro hattını incelemek üzere bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilimize geldi. Bakan İsmailoğlu şantiye alanını denetleyip bilgi alırken, İsmailoğlu’na ValiSeddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve büyükşehir yetkilileri katılım sağladı.

Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, “YHT ile şehirleri birbirlerine bağlarken metro ile şehiriçini de birbirine bağlıyoruz. Gebze-Darıca metrosu 15 km’den oluşan 11 istasyona sahip bir metro hattıdır. Çalışmalar başladı, kamulaştırma işlemleri tamamlanmak üzeredir. 2023 Mayıs ayında metro çalışmasını tamamen bitireceğiz. D-100 kesimini en kısa sürede tamamlayıp 8 istasyonluk kısmını 2022 yılı içerisinde faaliyete almayı planlıyoruz. Geri kalan kısmı da 2023 Mayıs ayına kadar bitireceğiz. Sanayi bölgelerini şehirle birleştiriyoruz” dedi.

“BU AYIN 22’SİNDE YAPILACAK”

Yerli metroların yeni metro hattında çalışacağını belirten Karaismailoğlu, “Ülkemizin dört bir yanında demiryolu yatırımları devam etmektedir. Buranın raylı sistemler metro araçları ihalesi de onun bu ayın 22’sinde yapılacak. Gebze-Darıca Sahil metro hattında tamamı yerli üretim olan metro araçları burada çalışacak. Ülkemizin her yanında yaşam kalitesini artırmayı planlıyoruz. Özveriyle çalışıyoruz. Salgın sürecinde bile güvenlik tedbirleri ile çalışmalarımızı yaptık. Yeni normal dediğimiz bu süreçte işçiler maske mesafe ve temizlik kurallarıyla çalışacaklar. Belli bir aşamaya geldiğinde buraya tekrar geleceğiz ve çalışmalar konusunda halkımızı bilgilendireceğiz.” ifadelerinde bulundu.