Arazi anlaşmazlığında üvey kardeşini öldürdü

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kandıra Babalı Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Ali Parmaksız ile üvey kardeşi Osman Yavaş arasında bahçede tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Parmaksız, yanında getirdiği tüfek ile Osman Yavaş’a ateş etti. Çevredeki mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, göğsünden vurulan Osman Yavaş’ı olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndüremedi. İncelemenin ardından Osman Yavaş’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, jandarma, Ali Parmaksız’ı gözaltına aldı.