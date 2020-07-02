Kadın emeği BAŞKEM’de taçlanıyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, seçim beyannamesinde verdiği “Başiskeleli kadınların ve Başiskele’nin kazanması” mesajını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde SymbolAVM’de açtığı Başiskele Kadın El Emeği Mağazası (BAŞKEM) ile hayata geçirdi. Başiskele Kadın El Emeği Mağazası, isminden de anlaşıldığı gibi birçok kadına istihdam sağlıyor. Açıldıktan kısa bir süre sonra pandemi sürecinin başlaması ile hizmete ara veren BAŞKEM’de, normalleşmeyle birlikte yeniden satışlara başlandı. Özlü, BAŞKEM’de el emeği göz nuru ürünleri satılan tüm maharetli kadınları makamında ağırlayarak ilk ödemelerini gerçekleştirdi.