Kent görselleri Kandıra’ya renk kattı

Kandıra Belediyesi, sahil bölgelerindeki turizm potansiyelini arttırmak ve ilçenin modern bir kimliğe kavuşabilmesi adına çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kentin daha güzel, daha estetik bir havaya bürünmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Kandıra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen çalışmalar ile bugüne kadar Namazgah Mesire Alanı, Cebeci ve Kerpe Mahallelerine yapılan estetik, dayanıklı, ekonomik ve çevreye uyumlu kent görselleri vatandaşlar tarafından beğeni topluyor.