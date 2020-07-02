Özlü, projelerin başından ayrılmıyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün öncülüğünde yeni yollar açarak ulaşım ağını genişleten, bozulan yol ve kaldırımları tamir eden ve güzelleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Barbaros, Döngel, Yeniköy Merkez, Yeşilyurt ve Vezirçiftliği Mahallelerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Başkan Özlü de, bu çalışmaları yerinde inceleyerek hem çalışanlara moral verdi hem de çalışmalar hakkında ilgili müdürlerden bilgi aldı.