“Sizler için 7/24 mesaideyiz”

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimi, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl ve yönetimini partinin il örgütü binasında ağırladı. İl kongresinin hemen ardından araya giren pandemi dönemi sebebiyle tebrik ziyaretini yeni gerçekleştirdiklerini ifade eden İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimine yeni dönemde başarılar diledi.

“SİZLER İÇİN MESAİDEYİZ”

Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yıldızlı, “Muhtarlarımız halkımızın mahallerdeki en önemli devlet temsilcileri. Sizlere destek olmak bizlerin en asli vazifesi. Çünkü sizlerin taleplerini yerine getirmek halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaktır. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak da bizlerin boynunun borcudur. Tüm ilçelerimizde muhtarlarımızı ziyaret etmeye başladık. Sizlerin ilettiği sorunları en kısa sürede çözmek için 7/24 mesaideyiz. Bir kez daha ziyaretinizle bizleri onurlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.