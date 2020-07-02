J.D. Power’dan Hyundai Tucson ve Veloster’a kalite ödülü

Hyundai, Amerikan J.D. Power Kalite Raporu (Initial Quality Study) araştırmasında yine köklü rakiplerini geride bırakarak ürünlerindeki sağlamlığını ve dayanıklılığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu yıl Şubat ve Mayıs ayları arasında satılan alınan toplam 87.282 adet araç, ilk 90 günlük kullanımlarına göre araştırıldı. Araç sahipleriyle yapılan görüşmelere ve araçlardaki detaylı incelemelere göre, Hyundai modelleri segmentlerinde ilk üç sırayı domine etti. Amerika’da olduğu kadar Avrupa pazarında da son derece popüler olan Tucson ve Veloster, kendi sınıflarında birinci seçildiler. Accent ve Elantra ise sedan segmentlerinde ikinciliği elde ettiler. Geçtiğimiz günlerde yenilenen Santa Fe ise D-SUV segmentindeki en sorunsuz üçüncü araç oldu.

TOPLAM 9 KATEGORİ

Tespit edilen sorunların giderilmesini kolaylaştırmak ve ayrıca gelecekteki modellerin daha kaliteli üretilmesine olanak sağlayan rapor, 223 farklı sorudan oluşuyor. Raporda sadece 2020 yılında üretilen modellere yer verilirken, toplam dokuz araç kategorisi ele alındı. Kullanıcılara sorulan sorularda ve incelemelerde bilgi-eğlence sistemleri, konfor donanımları, koltuklar, ana kontroller-butonlar, multimedya ekranları, havalandırma sistemleri, aktif sürüş asistanları, genel sürüş özellikleri ve motorlar en ince ayrıntısına kadar araştırılıyor.

TÜKETİCİ GÖRÜŞLERİ

J.D. Power, tüketici görüşleri, danışmanlık hizmetleri ile veri ve analitik alanında bağımsız ve global bir kuruluş. Müşteri memnuniyeti ve araç satın alım süreçlerinde oldukça etkin bir rol oynayan J.D. Power, 1968 yılında kuruldu. J.D. Power’ın Amerika haricinde Asya Pasifik ve Avrupa'ya hizmet veren bölgesel şubeleri de bulunuyor.