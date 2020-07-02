Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
02 Tem 2020 - 15:55- Ekonomi G: 02 Tem 2020 - 15:56

J.D. Power’dan Hyundai Tucson ve Veloster’a kalite ödülü

Tucson ve Veloster, J.D Power kalite raporuna göre segmentlerinde birinci modeller seçildi. Accent ve Elantra ikinci, D-SUV segmentindeki Santa Fe ise aynı raporda üçüncü seçildi.      Kalite raporu, araçların satın alındıktan sonraki ilk 90 günü araştırılarak hazırlanıyor
mask

Hyundai, Amerikan J.D. Power Kalite Raporu (Initial Quality Study) araştırmasında yine köklü rakiplerini geride bırakarak ürünlerindeki sağlamlığını ve dayanıklılığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu yıl Şubat ve Mayıs ayları arasında satılan alınan toplam 87.282 adet araç, ilk 90 günlük kullanımlarına göre araştırıldı. Araç sahipleriyle yapılan görüşmelere ve araçlardaki detaylı incelemelere göre, Hyundai modelleri segmentlerinde ilk üç sırayı domine etti. Amerika’da olduğu kadar Avrupa pazarında da son derece popüler olan Tucson ve Veloster, kendi sınıflarında birinci seçildiler. Accent ve Elantra ise sedan segmentlerinde ikinciliği elde ettiler. Geçtiğimiz günlerde yenilenen Santa Fe ise D-SUV segmentindeki en sorunsuz üçüncü araç oldu.

 TOPLAM 9 KATEGORİ

Tespit edilen sorunların giderilmesini kolaylaştırmak ve ayrıca gelecekteki modellerin daha kaliteli üretilmesine olanak sağlayan rapor, 223 farklı sorudan oluşuyor. Raporda sadece 2020 yılında üretilen modellere yer verilirken, toplam dokuz araç kategorisi ele alındı. Kullanıcılara sorulan sorularda ve incelemelerde bilgi-eğlence sistemleri, konfor donanımları, koltuklar, ana kontroller-butonlar, multimedya ekranları, havalandırma sistemleri, aktif sürüş asistanları, genel sürüş özellikleri ve motorlar en ince ayrıntısına kadar araştırılıyor.

TÜKETİCİ GÖRÜŞLERİ

J.D. Power, tüketici görüşleri, danışmanlık hizmetleri ile veri ve analitik alanında bağımsız ve global bir kuruluş. Müşteri memnuniyeti ve araç satın alım süreçlerinde oldukça etkin bir rol oynayan J.D. Power, 1968 yılında kuruldu. J.D. Power’ın Amerika haricinde Asya Pasifik ve Avrupa'ya hizmet veren bölgesel şubeleri de bulunuyor.

02 Tem 2020 - 15:55 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Güvenli Turizm Sertifikası uyarısı mask
Güvenli Turizm Sertifikası uyarısı
İSO Türkiye İmalat PMI haziranda yükseldi mask
İSO Türkiye İmalat PMI haziranda yükseldi
Makineciler uygun koşullu kredi istiyor mask
Makineciler uygun koşullu kredi istiyor
J.D. Power’dan Hyundai Tucson ve Veloster’a kalite ödülü mask
J.D. Power’dan Hyundai Tucson ve Veloster’a kalite ödülü
Güler Nakliyat, filosunu genişletiyor mask
Güler Nakliyat, filosunu genişletiyor
Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak mask
Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek mask
Bu hat Kocaeli’nin iki yakasını birleştirecek
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi mask
Üniversite mezunu inşaat işçisi feci şekilde can verdi
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı mask
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı
Alemdar Caddesi kapanıyor! mask
Alemdar Caddesi kapanıyor!
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu mask
İzmit'te, kutlamalarda sosyal mesafe unutuldu
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz? mask
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?

GALERİ

Yürek burkan aile dramı! mask
Yürek burkan aile dramı!
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü mask
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar! mask
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar!
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor mask
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi mask
Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı! mask
Hülagü'nün kızı kadına şiddet anlarını paylaştı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL