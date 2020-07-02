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02 Tem 2020 - 15:56- Ekonomi G: 02 Tem 2020 - 16:03

Makineciler uygun koşullu kredi istiyor

MİB Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer, makine imalat sektörünün açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde ifade edilen “mücbir sebep” kapsamındaki sektörlere dahil edilmesi ve KDV, muhtasar ve SGK primlerinin ertelenmesi çağrısında bulundu.
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Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer, yaşanan küresel kriz döneminde özel uygun koşullu kredinin sektöre ‘can suyu’ olabileceğini ifade ederek şunları söyledi: “Makine imalatçıları, bu büyük küresel krize son iki yılda yaşadıkları iç pazar daralmasına bağlı olarak bilançoların hasar aldığı bir dönemde yakalanmış ve bu süreçte, değer zincirlerindeki işletmelerle birlikte sürdürülememe tehlikesi ortaya çıkmıştır. MİB olarak önerimiz, makine sektörü başta olmak üzere imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaları ve değer zincirlerini işler halde tutmak amacıyla uygun koşullu özel bir kredi programı ihdas edilmesidir. Birçok Avrupa ülkesinde yatırım/teşvik bankaları üzerinden uygulamaya alınan programlar gibi ülkemizde de makine imalatçıları/imalat sanayi sektörü için olağanüstü dönemin özel önlemi olarak, ‘Türkiye Kalkınma Bankası Özel Programı’ ihdas edilmelidir.”

‘KATKI SAĞLAR’

Gencer, “Kredi teminatların yüzde 90’ına kadar bölümünün Hazine tarafından üstlenilmesi, firmaların başvuruda bulunabileceği azami kredi miktarlarının, işletmelerin 2019 cirosunun yüzde 25’i veya işletmenin 2019 personel giderlerinin iki katı ile sınırlı tutulması, kredilerin azami 5 yıl vadeli ve ilk yılı ödemesiz olması, 4 puana kadar faiz sübvansiyonu sağlanması sektöre büyük destek sağlayacaktır” dedi.

02 Tem 2020 - 15:56 - Ekonomi

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