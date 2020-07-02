Güvenli Turizm Sertifikası uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzalı, değişiklik yapılan "Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi", Sağlık Bakanlığına, 81 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderildi. Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik otellere izolasyon odaları yapılması şartı getirilmişti.

KONAKLAMA SÜRECİ

Genelgeye göre, ikametgah adresi yurt dışında olan misafire, Türkiye'ye girdikten sonra veya konaklama süreci içerisinde Kovid-19 teşhisi konulması ve sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediğinin belirlenmesi halinde, konaklama sözleşmesinde belirtilen süre ve koşullarda tesiste konaklaması sağlanacak.