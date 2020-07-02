İl Göç İdaresi’nden Vali Yavuz’a brifing

İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mehmet Erkoç ile beraberinde toplantıda hazır bulunan Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi Müdür Vekili, Düzensiz Göç Çalışma Grup Başkanı, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Çalışma Grup Başkanı ve Yönetim ve Destek Hizmetleri, Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanı; teşkilat yapısı, kadro ve personel durumu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası ve geçici koruma, yabancı uyruklu şahıslarla ilgili yapılan iş ve işlemler, geri gönderme merkezi ve çalışma esasları ile ilgili Vali Seddar Yavuz’a kapsamlı brifingde bulundular.

“KAYITSIZ KALMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, tarihten bugüne mazlumların, mağdurların yanında yer almayı prensip edinildiğini vurgulayan Vali Yavuz, “Orta Doğu'da Anadolu insanıyla gönül bağı, tarihi, kültürel ve inanç bağı bulunan insanları birbirine düşürmek suretiyle oradaki insanları yerlerinden, yurtlarından eden, katleden yapılara karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması söz konusu değildir. İnsanlık görevi olarak kapımıza gelen herkese kucak açmaya devam ediyoruz. Bu necip millet her zaman aman dileyene kucak açmış, ekmeğini ve yuvasını mağdur ve mazlumlarla paylaşmıştır, paylaşmaya da devam edecektir” diyerek, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mehmet Erkoç ile beraberindekilere özverili çalışmalarda bulunmalarından dolayı teşekkür etti.