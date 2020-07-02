TEMAD Gölcük’ten üyelerine tatil müjdesi

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü ve yönetimi, üyelerine tatil sağlamak amaçlı olarak yaklaşık 10 yıldan beri 1 haftalık tatil rezervasyonu yapıyor. Dernek yönetimi, bu yıl da Didim AkbükRamada Otel için rezervasyon yaparken tatil için müracaatlar da başladı. Yapılan müracaatlara ilk etapta 206 kişi başvuru yaptı. Pandemiden dolayı 106 kişi iptal etti.
“İKİNCİ DALGA GELMEZSE…”
TEMAD Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü, “Virüsün ikinci dalgası gelmezse derneğimizin rezervasyonları devam edecektir. Şu anda bekliyoruz. Biz tatilimizi gurup halinde olduğumuz için pansiyon ücretleri indirimli oluyor. Gittiğimiz otel pansiyon yemek her şey dahil olmak üzere kişi başı günde 140 liradır. Tatil günümüz 30 Eylül-7 Ekim’de yapılacak. Tatile yine 200 kişilik bir gurupla gideceğimize inanıyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.