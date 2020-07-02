Derince’de ‘Halk Ekmek’satışı başladı

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Satış Büfeleri Derince’de de hizmete girdi. İlçe genelinde beş ayrı noktada faaliyet gösterecek olan Halk Ekmek Satış Büfeleri ilk gün vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Derince Kent Meydanı’nın yanı sıra Çınarlı Mahallesi Nihat Erim Caddesi, Sırrıpaşa Mahallesi Uzunoğlu Sokak, Dumlupınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Parkı ve Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan ve Engin caddelerinin yer aldığı beş ayrı noktada faaliyet gösterecek olan ilçedeki halk ekmek büfeleri ile Derinceliler bu önemli hizmetten faydalanmış olacak.

AYGÜN’DEN MESAJLAR

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve Derince Fırıncılar Odası Başkanı Ahmet Güntepe de Derince’de Halk Ekmek büfelerinin hizmete girdiği ilk gün Kent Meydanı’nda yer alan satış noktasına giderek vatandaşlarla hasbihal etti. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak halk ekmek satışlarının çok önemli olduğuna vurgu yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu önemli hizmetin ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti. Derince genelinde kurulan beş ayrı noktada 200 gram ekmeğin 1 liradan, 400 gram ekmeğin ise 2 liradan satıldığı büfelerden, sabah 07.00-09.00 öğlen 12.00-14.00, akşam 17.00-19.00 saatleri arasında satış yapılıyor.