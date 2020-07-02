YRP, piknikli il danışma yapacak

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, ilk il divan toplantısını 5 Temmuz Pazar günü saat 12.00’de yapacak. Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla yapılacak olan toplantıya 12 ilçe başkanı ve yöneticilerinin yanı sıra gençlik ve kadın kolları da katılacak. YRP İl Başkanı Mehmet Aras, piknik için süt danası kesileceğini ve kavurmalı pilav ikramı yapılacağını söyledi.