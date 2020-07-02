Gelecek Partisi Darıca Yönetimini oluşturdu

Göreve atandıktan sonra Darıca ilçe binasını tutup tefrişat işlerine başlayan Murat Sari, 20 kişiden oluşan yönetim kurulunu da oluşturarak, hazırladıkları evrakları Kocaeli Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne teslim etti. Emek Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde parti binasını tutan Murat Sari başkanlığındaki ilçe yönetiminin evrakları; il teşkilat başkanı Süleyman Aydınlık, kültür ve sanat politikaları başkanı Deniz Akgül, sivil toplum ve halkla ilişkiler başkanı Ömer Uçar, ilçe yönetim kurulu üyesi Tuğba Kaya ve Gebze ilçe yönetim kurulu üyesi Fatma Gökyıldız tarafından Kocaeli Valiliği’ne verildi.
İlçe başkanı Sari yaptığı açıklamada, “İlçe binamızın tefrişatına başladık. Toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim oluşturduk. Saha çalışmalarımız başladı ve üye kayıtlarımız devam ediyor. Yönetim kurulu olarak görev dağılımı yapıp, en kısa sürede ilçe kongremizi yapacağız. Bizleri bu göreve layık gören başta sayın genel başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu olmak üzere, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Doğan Demir ve il başkanımız Ömer Faruk Başaran’a teşekkür ediyoruz. Güvenlerini boşa çıkarmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.
DARICA KURUCU İLÇE YÖNETİM KURULU
1.Murat Sari
2.Adem Tabil
3.Tunç Çalışkan
4.Halit Erkan
5.Engin Sözen
6.Özcan Balkabak
7.Zafer Kömürcü
8.Ahmet Şevket Cavdar
9.Mevlüt Muratoğlu
10.Musa Yıldırım
11.Aykut Şasi
12.Bahattin Koçak
13.Halis Tanış
14.Demet Demir
15.Muharrem Koçoğlu
16.Ayşe Zora Arslan
17.Barış Doğancı
18.Salih Yılmaz
19.Yunus Dağaşan
20.Tuğba Kaya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.