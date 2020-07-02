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02 Tem 2020 - 17:01- Siyaset G: 02 Tem 2020 - 17:02

Gelecek Partisi Darıca Yönetimini oluşturdu

Bir süre önce Gelecek Partisi kurucu Darıca İlçe Başkanlığı görevine atanan Murat Sari, kısa sürede ilçe binasını tutup, yönetim kurulunu oluşturdu.
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Göreve atandıktan sonra Darıca ilçe binasını tutup tefrişat işlerine başlayan Murat Sari, 20 kişiden oluşan yönetim kurulunu da oluşturarak, hazırladıkları evrakları Kocaeli Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne teslim etti.  Emek Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde parti binasını tutan Murat Sari başkanlığındaki ilçe yönetiminin evrakları; il teşkilat başkanı Süleyman Aydınlık, kültür ve sanat politikaları başkanı Deniz Akgül, sivil toplum ve halkla ilişkiler başkanı Ömer Uçar, ilçe yönetim kurulu üyesi Tuğba Kaya ve Gebze ilçe yönetim kurulu üyesi  Fatma Gökyıldız tarafından Kocaeli Valiliği’ne verildi.

İlçe başkanı Sari yaptığı açıklamada, “İlçe binamızın tefrişatına başladık. Toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim oluşturduk. Saha çalışmalarımız başladı ve üye kayıtlarımız devam ediyor. Yönetim kurulu olarak görev dağılımı yapıp, en kısa sürede ilçe kongremizi yapacağız. Bizleri bu göreve layık gören başta sayın genel başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu olmak üzere, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Doğan Demir ve il başkanımız Ömer Faruk Başaran’a teşekkür ediyoruz. Güvenlerini boşa çıkarmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

DARICA KURUCU İLÇE YÖNETİM KURULU

1.Murat Sari

2.Adem Tabil

3.Tunç Çalışkan

4.Halit Erkan

5.Engin Sözen

6.Özcan Balkabak

7.Zafer Kömürcü

8.Ahmet Şevket Cavdar

9.Mevlüt Muratoğlu

10.Musa Yıldırım

11.Aykut Şasi

12.Bahattin Koçak

13.Halis Tanış

14.Demet Demir

15.Muharrem Koçoğlu

16.Ayşe Zora Arslan

17.Barış Doğancı

18.Salih Yılmaz

19.Yunus Dağaşan

20.Tuğba Kaya

02 Tem 2020 - 17:01 - Siyaset

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