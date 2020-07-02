Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gün “Bazı illerde vaka sayıları çok arttı” dediği iller arasında Kocaeli’nin bulunmadığını söyledi. Ergüney, “1 Haziran sonrası artış yaşandı. Sayı 3 katına kadar çıktı. Ancak 14 Haziran ve sonrasında azalmaya başladı. Şu an 1 Haziran öncesinden yüzde 30-40 arası fazla vaka var. Genel çerçeve bu yönde. 1 Haziran öncesine henüz dönemedik. Bazı illerde en düşük vakanın görüldüğü dönemin 10 katı 20 katı vaka var ama Kocaeli’de bu yarım katı seviyesinde” dedi.