Deva Partisi İl Başkanı belli oldu

Deva Partisi Kocaeli İl Başkanlığı için yürütülen süreç sona erdi. Deva Partisi’nin Kocaeli Kurucu İl Başkanı Adem Koç oldu. Bugün saat 17.00’da Genel Başkan Ali Babacan ile görüşmek üzeri Ankara’ya çağrılan Adem Koç, Orhan Sarısüleyman, Avukat Banu Bilgin, Zekeriya Özak ve Marka Diş sahibi Semih Taşseven genel merkezdeki görüşmelerinin ardından Kocaeli’ye doğru yola çıktı. Bu esnada Kocaeli İl Başkanı belirlendi. İlan edilen isim Adem Koç oldu.