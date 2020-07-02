“Katliamlara, ölümlere alışmayacağız”

Aydın ve sanatçıların kaldığı Madımak Oteli’nin kuşatılarak ateşe verilmesi sonucu yaşanan, 35 kişinin hayatını kaybettiği katliamın üzerinden tam 27 yıl geçti. Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şubesi bugün Belediye İş Hanı önünde yaşanan olay ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya, Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam ve yöneticilerinin yanı sıra, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, CHP il ve ilçe gençlik kolları yöneticileri, EMEP, Halkevleri, Sol Parti temsilcileri ile Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Murat Kürekci, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve vatandaşlar katılım sağladı.

“DEVLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLDİ”

Sosyal mesafenin zaman zaman bozulduğu ancak genel olarak dikkat edildiği açıklamada bildiriyi Kocaeli 2 Temmuz Sivas Katliamını Anma Platformu adına Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam okudu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bundan tam 27 yıl önce halk önderi, Alevi piri ve ozanı Pir Sultan Abdal’ı anma etkinlikleri kapsamında Sivas’a giden gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, yazarlarımızın, sanatçılarımızın, semah dönen canlarımızın da olduğu 33 canımız, Sivas’ın ortasında tekbirler eşliğinde bütün devlet güçlerinin gözü önünde yakılarak katledildi. Bu korkunç katliam, son derece planlı ve organize bir çalışanın sonucunda gerçekleştirildi.

“KATİLLERİN EVLENDİKLERİ ANLAŞILDI”

Tarihte insanlığı hedef alan Kerbela’dan beri en acımasız kıyımlardan biri olan Madımak Katliamı, insanım diyen, insan olma onuru taşıyan herkesin içinde hiç dinmeyecek bir acı ve hiç kapanmayacak bir yara bırakmıştır. Katliamdan sonra gerici katil güruh içinden sadece küçük bir grup hakkında dava açıldı. Uzun süren yargılamalar sonunda bu katillerin çoğu ya hiç ceza almadılar ya da küçük cezalarla kurtuldular. Bazıları ise hiç bulunamadı. Daha sonra bu katillerin bazılarının Sivas’tan hiç ayrılmadan yaşamlarına devam ettikleri, hatta resmi olarak haklarında arama kararları olmasına rağmen evlendikleri, askere gittikleri vs. anlaşıldı. Devlet tarafından bulunamayan bu katiller zamanaşımı kararıyla ceza almaktan kurtuldular.

“KATLİAMLARA, ÖLÜMLERE ALIŞMAYACAĞIZ”

Bu savaş politikaları nedeniyle birçok can hayatını kaybetmiştir. Amacımız kin, nefret, öfke değil gerçek ve hakikatlerle yüzleşmektir. Bu toplumsal barışın sağlanması bu tür acıların bir daha yaşanmaması içindir. Katliamlara, ölümlere alışmayacağız. Bu karanlığa teslim olmayacağız. Emeğe, barışa sahip çıkmak gerekiyor. Alevilerin hakta ve özgürlükte eşit yurttaşlar olarak tanınma talebinin içeriği ve gerekçeleri açıktır. Aleviler vardır; Alevilik haktır. Türkülerimizi kardeşçe söylenmeli, derelerimiz özgürce akmalı ve herkes özgür olmalı. Bütün katliamların hesabı sorulsun; hiçbir katliamın sorumluları yargılanmadan bu defter kapanmasın diyen yaşam hakkına saygı duyan bütün demokratik kurumlarımız bilmelidir ki; sokaklar ve meydanlar katliamcı çetelerin değil halk mücadelesi veren onurlu yurttaşlarındır. 2 Temmuz insanın ve insanlığın vicdanıdır.”